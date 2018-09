PARRAINAGE DAFA XEW : La Bataille de 2019 oblige

C’est à croire que l’on assiste à un branle bas au Sénégal et l’on est tenté de l’affirmer. Le Sénégal est aux arrêts de par l’économie qui est plombée, le Gouvernement, qui dirait les Institutions avec, les Drapeaux en berne, les foyers dans le désarroi total par la force des sommes faramineuses distribuées ça et là par nos Gouvernants (étant au pouvoir) pour cette farce de mauvais goût qu’est le parrainage.

Les populations qui peinent à trouver le « fondé » qui leur est imposé sont obligées de se rabattre sur les 10 000 FCFA distribués dans le cadre du remplissage de ce que l’on pourrait appeler les listes de la délinquance politique sénégalaise par excellence. Qui l’eu cru ?, en effet ceux qui parlaient de Patrie avant le Parti, de Gestion dans la sobriété, ceux qui trainaient des casseroles avec ce que l’on pourrait appeler Plan Souxal Sénégal, décriant le Gestion de la Cité pendant 12 ans du pouvoir sortant, toute cette fratrie a montrer son vrai visage.

Aujourd’hui, d’aucuns soutiennent que ce pouvoir en place a fini d’afficher ses limites par une gestion calamiteuse traduite par le pillage de nos ressources, le « Tong tong » démesuré , les « Xawarés » au Palais en passant par les nombreux voyages sans retour du St Père (comprenez des voyages sans retombées financières), mais pourtant, prenant les gens pour des débiles, l’on essaie de faire gober à l’opinion un taux de croissance de 7,2% même si le FMI a attiré l’attention sans résultats, ces derniers veulent coûte que coûte nous faire avaler la couleuvre par le biais de patrons de presse véreux qui semblent avoir donné leur A…. au Diable faisant d’eux des chevaux (pas de bataille mais aveugles parce que les yeux bandés par des billets de Banque). Aussi devrait-on relever le cas de ce Ministre qui des années durant aura traité Me Wade de tous les noms d’oiseaux avec l’érection du Monument de la renaissance africaine, fruit d’une réflexion africaine, dont africaine si l’on s’en tient à son appellation, eh bien c’est à ce Ministre qu’est revenu la garde pour ne pas dire la protection de ce « Gâchis ». l’Administrateur de ce joyau , M. Racine Senghor pourrait volontiers vous donner les chiffres d’affaire enregistrés en peu de temps et en plus si avec tous ces Forums, Rencontres qu’ils de plaisent d’ organiser au Pays de la Teranga, si des visites du site étaient programmées, c’est sûr que M. Senghor de s’en porterait que mieux et par delà, la Tutelle avec, mais ironie du sort en lieu et place de prendre pour sacerdoce que l‘Etat est un continuité, ils ne se limitent qu’ à décrier et pourtant ils ont inauguré en grande pompe l’Autoroute à péage qui pouvait porter le Nom de Me Wade, et l’AIBD alors, Diamniadio et j’en passe . L’occasion faisant le larron, d’autres s’adonnent déjà à des prétextes fallacieux pour parler Pétrole et de Gaz dont la production est prévue pour 2021, mais futés qu’ils sont, ces Messieurs vous diront que gouverner c’est prévoir alors que le deal est tout autre.

L’Expert Ayuk faisait son exposé en anglais pour dire que l’or noir est du domaine des Américains, et c’est le Dollar qui le garantie, eh bien attendons de voir de quoi s’agira t-il quand on évoquera les pipelines.

C’est clair, Ils se livrent ici à ce qu’ils appellent la traque des malfaiteurs, et pourtant ce qui est sûr les malfaiteurs sont bien là, et ils savent où ils se cachent, mais voulant jouer au plus fin, à tous les 500 m dans centaines artères sont en postes deux de sécurité et de défense comme si nous étions dans un pays de bandits, installant du coup la psychose chez les populations, emprisonnant à qui mieux mieux, le Centre des Hautes Etudes de Défense et de Sécurité(CHEDS) qui entre dans la dance avec ses journées consacrées au Terrorisme djihadiste tout ceci par la volonté du St Père qui préfère la mort à la perte du pouvoir, quelqu’un qui n’hésitera pas à emprisonner des mouches ou des fourmis rien que pour se maintenir au pouvoir pour reprendre les propos de , oubliant qu’il a été élu par le peuple et pour le peuple et que c’est par sa seule volonté accompagnée par celle divine qu’il triomphera.

Demander à Ndjolé qui se réclamait « Diamant noire » ce qu’elle est devenue de nos jours. Appel à regarder la vidéo où le Chanteur Pape Diouf dit faire des révélations sur celle qui a trompé son monde.

En définitive, on peut tromper une partie du peuple une partie du temps mais pas tout le peuple tout le temps.

Jacob BAMBA