PARRAINAGE À TOUBA - Cheikh Abdou Bali aggrave l'écart pour la mouvance présidentielle

La course vers les signatures se poursuit à Touba et dans le département de Mbacké. Seulement entre l'opposition et la mouvance présidentielle, il n'y a plus désormais photo. Alors que tout le monde le pensait déconnecté avec le rappel à Dieu de sa mère, Cheikh Abdou Bali savait bien compter sur son staff qui a, discrètement, poursuivi la collecte, en guise de reconnaissance pour le travail abattu préalablement. Ainsi, ce week-end, en plus des 5.290 signatures jadis engrangées par le leader politique dans un premier jet, une autre addition a été réalisée et remise au délégué régional du candidat Macky Sall.



Lors d'une rencontre déroulée à Bambey, les émissaires de Cheikh Abdou Bali amenés par Bathie Sogue, ont ainsi remis un second lot de 2.000 signatures. Ce qui accroît la récolte du Collectif des Responsables de la mouvance présidentielle et la porte à 34.000.



'' Cette domination de la mouvance présidentielle sur l'opposition en terme de signatures, insistera Pape Diouf, devra être traduite en bulletins de vote le 24 février prochain lors de la présidentielle. ''



Un engagement pris par la délégation qui assure de la volonté de son leader à multiplier les efforts pour que soit renversée définitivement la tendance.