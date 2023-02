PARIS— Talla Sylla évacué par le Président Sall… Le ministre-conseiller se porte de mieux en mieux

Des nouvelles de Talla Sylla…

Après son malaise attrapé dans les cimetières de Mpal en pleine cérémonie d’inhumation du regretté Pape Moctar Cissé, Talla Sylla a été d’urgence transféré dans un établissement médical à Dakar au terme des premiers soins reçus dans un centre de santé local.

Très vite, sa santé s’est stabilisée et les inquiétudes se sont dissipées, son pronostic vital n’étant alors plus engagé.

Pour en savoir davantage, Dakaractu - Touba s’est adressé à son ami Serigne Saliou Bousso, par ailleurs, directeur de campagne lors de la présidentielle de 2012. Le chef religieux et leader politique se voudra rassurant, confirmant que l’ancien maire de Thiès a été, tout de même, évacué à Paris. « Dieu merci, il se porte présentement très bien. Il a été certes évacué hier nuit en France, mais c’est, juste pour lui permettre de suivre des traitements approfondis sur demande de ses médecins et surtout grâce à la diligence du Chef de l’État. Vous savez que le Président Macky Sall était à Dubaï lorsque le Président Talla a eu ce malaise. Mais dès que l’information lui est parvenue, il s’est arrangé pour faire prendre toutes les dispositions et placer son ministre-conseiller entre d’excellentes mains. Nous le remercions pour cette réaction hautement salutaire. Mieux, il a décidé de le faire évacuer à ses propres frais. » Serigne Saliou Bousso de poursuivre : « Permettez que je remercie tous les Sénégalais qui se sont inquiétés dès l’annonce de cette nouvelle. Ils ont beaucoup prié pour lui. Mais qu’ils sachent qu’il se porte admirablement bien, Dieu merci! »

Rappel..

Il fait rappeler que Talla Sylla n’a plus gardé cette santé qu’on lui connaissait depuis les événements malheureux du 05 octobre 2003 lors desquels il a été agressé. D’ailleurs, cette agression lui avait valu de subir deux opérations chirurgicales en France chez les médecins traitant qui le reçoivent encore aujourd’hui. Dakaractu lui souhaite un prompt rétablissement !