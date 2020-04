PÂQUES : Le message du président Macky Sall à la communauté chrétienne.

La communauté chrétienne célèbre Pâques ce dimanche. Dans un contexte marqué par la pandémie du Covid-19, le président Macky Sall, dans un message diffusé dans ses pages Facebook, Twitter entres autres, a tenu à souhaiter une joyeuse fête à la communauté chrétienne.

« Joyeuses Pâques à tous les chrétiens du Sénégal et d'ailleurs. Que la lumière de Pâques vous apporte la joie, mais aussi, en ces temps difficiles, réconfort et espérance », tels sont les mots du Chef de l’Etat à l’endroit de la communauté chrétienne du Sénégal et du monde.