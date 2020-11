Le département de Rufisque reçoit beaucoup de projets issus du PAP2A, mais les populations n'en bénéficient pas suffisamment, selon Souleymane Ndoye le Président du Conseil départemental de Rufisque. "Le pôle urbain de Diamniadio se trouve à Rufisque, mais il est presque inaccessible. C'est une incohérence. Le manque d'infrastructures est noté dans les communes. Ce sont des sujets qui méritent d'être débattus."



Le président du Conseil départemental a aussi évoqué les projets structurants qui devraient permettre à la vieille ville de renaître comme le CARRÉ D'OR qui peine à prendre forme. « Dakar First c'est un projet comme celui qu'on voudrait bien matérialiser à Rufisque, mais les difficultés que rencontrent les collectivités locales dans le cadre des PPP freinent ce projet porté par la Commune de Rufisque Est », selon toujours M. Ndoye.



Quels impacts du plan d’actions prioritaires accéléré et ajusté sur le département de Rufisque, la coordination de Benno Bok Yakaar Rufisque souhaite plus d'opportunités pour la localité. Un panel a été organisé dans ce sens pour voir comment articuler les projets de Rufisque à ces politiques publiques. Cette manifestation a eu lieu ce 21 novembre à Rufisque...