PALESTINE/TOUBA : Un 'Centre Cheikh Ahmadou Bamba pour l'Éducation et la Bienfaisance ', en perspective en Palestine

Bientôt verra le jour un '' Centre Cheikh Ahmadou Bamba pour l'éducation et la bienfaisance '' en Palestine. Cela découle de la volonté de la famille de Safwat Ibragith, l’ancien ambassadeur de la Palestine au Sénégal, d'offrir une parcelle conséquente de terres à la communauté Mouride.





Ce centre, en perspective, construit à quelques lieux de la mythique ville de Jérusalem permettra à la communauté de répandre les enseignements de Serigne Touba à travers cette partie du monde. Elle témoigne aussi de la vigueur des relations qui unissent la Palestine au Sénégal et Safwat Ibragith est l'une des personnalités diplomatiques les plus fréquentes à Touba. Il y a moins d'un an, en septembre 2018, il était venu présenter ses condoléances au Khalife Général des Mourides qui a perdu l'une de ses épouses et prendre part au magal de Serigne Abdou Khadr Mbacké.