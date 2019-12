PAD : Un nouveau parking de camions pour décongestionner le secteur portuaire. (Reportage)

Le ministre de la pêche et de l’économie maritime, Alioune Ndoye a effectué ce 19 décembre, une visite de fin de chantier du nouveau parking de camions du port autonome de Dakar. Accompagné du directeur général du port, Aboubacar Sadikh Bèye, le ministre est venu constater de visu le projet dont les travaux sont arrivés à terme.



Situé sur la Rocade Fann/Bel Air, le nouveau parking d’attente de camion du port autonome de Dakar est bâti sur une surface de 6,3 hectares. Un joyau qui permettra désormais de recevoir 400 à 500 camions toutes les 4 heures.

5,3 milliards ont été investis pour sa réalisation.



‘’C'est une excellente chose parce que de tout le temps, nous parlons de la possibilité de décongestionner le port et ses alentours et ceci est une réponse concrète par rapport à cette problématique’’ s’est félicité le ministre de la pêche et de l’économie maritime.



L’idée de la mise en œuvre du projet résulte du problème des chauffeurs lors de la crise des containers, a confié le directeur général du port.



‘’On avait dénombré 15.000 containers à travers la ville et pour gérer ces containers on avait pas d’espace, on a travaillé avec le Dg Pape Dieng à l’époque pour prendre en location un espace de 5 hectares. Après qu’on ait géré cette crise, on a pensé que c’était une idée de transformer cette zone de stockage de containers vide en une espace de gestion de flux des camions’’ a expliqué Aboubacar Sadikh Bèye.



Le nouveau parking de camions gros porteur est doté d’équipements modernes de dernière génération : Caméras et barrières automatiques connectés au système pour l’identification et l’enregistrement des camions. Une phase pilote de l’infrastructure débutera à compter du 21 décembre pour une vérification de normes d’installation.



‘’Les camions vont profiter de cette période d’un mois pour rentrer dans le parking gratuitement afin de tester le système mais aussi montrer à tous les acteurs l’importance de ce projet et l’impact que cela peut avoir dans leur vécu quotidien’’ a soutenu le directeur général du port, Aboubacar Sadikh Bèye.



Dans le souci d’une meilleure gestion de l’espace et pour sa préservation des mesures administratives seront prises, renseignent les autorités.



‘’Le préfet de Dakar s’est résolu à prendre un décret pour interdire tout stationnement aux alentours de cet espace’’, a rassuré le ministre Alioune Ndoye.



Le joyau est une révolution logistique pour plus de compétitivité, plus de rotations et une augmentation du chiffre d’affaires des usagers.