Créée en juillet 2008, Saly comptait 06 quartiers pour en arriver aujourd'hui à 15. Gérée dans le passé par la gendarmerie nationale, aujourd'hui avec les enjeux sécuritaires et son statut de ville touristique, les autorités étatiques ont jugé nécessaire l'implantation d'un commissariat de Police pour un renforcement de la sécurité. Le délégué de quartier de Darou Salam de rappeler les conditions dures auxquelles ils sont confrontés.

Le maire Ousmane Guèye a tenu en premier lieu à remercier la Gendarmerie qui jusque là assurait sécurité, avant de magnifier la disponibilité du ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye, l'ingéniosité du directeur de la police Ousmane Sy et du commissaire central de Mbour. Occasion saisie aussi par le maire de Saly pour lister ses doléances et inviter les populations à accompagner les forces de sécurité.



Prenant la parole à son tour, le ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye de souligner que "le maire a compris sa mission. L'objectif étant d'éradiquer le sentiment d'insécurité. Travaillez en parfaite intelligence avec la gendarmerie grâce à la volonté du maire de Saly qui vient de bénéficier d'un nouveau commissariat urbain. J'exhorte mes collègues maires à suivre vos pas. Le commissariat de Saly fait passer l'effectif à 60 sur l'étendue du territoire. Le commissariat sera doté d'un bureau de l'Ocrtis et d'une antenne spéciale du tourisme", confie Aly Ngouille Ndiaye.



Poursuivant, le ministre de l'intérieur de s'adresser aux populations de Saly : " Populations de la commune de Saly, je requière de vous, face à ces efforts du gouvernement, une collaboration accrue avec la police afin de maintenir les performances et d'élaguer pour toujours le sentiment d'insécurité qui s'amenuise progressivement grâce à l'action de la force publique", martèlera le ministre de l'intérieur.



Par finir, Aly Ngouille Ndiaye d'appeler la police et la gendarmerie à mutualiser leurs efforts pour l'intérêt des populations. "Je vous invite à travailler en parfaite intelligence avec la gendarmerie qui jusqu'ici assure parfaitement la sécurité dans l'arrondissement de Sindia. Votre présence devrait faciliter la tâche de la gendarmerie et de la police..."