Ouverture du FESNAC: « en tenant la 12ème édition à Fatick, nous remontons le cours de l’histoire» (Macky Sall)

La 12ème édition Festival National des Arts et Cultures (Fesnac) s’est officiellement ouverte, ce 8 janvier, dans la capitale du Sine, Fatick. La cérémonie d’ouverture tenue dans un spectacle riche en couleurs a été présidée par le Chef de l’Etat, son excellence, PR Macky Sall. Le stade Massène Sène de Fatick a accueilli le lancement de la présente édition du Fesnac avec comme communauté invitée d’honneur, la collectivité Lébou. Le pays invité d’honneur de l’événement qui se tiendra jusqu’au 12 janvier est le Maroc.



Dans son discours, le président de la République, Macky Sall a salué tous les hôtes et leur a souhaité un agréable séjour dans la capitale du Sine. Il a ainsi magnifié les excellentes relations multiformes qui lient le Sénégal et le Maroc. Le royaume chérifien a été représenté par Mouhamed Ben Salid, ministre de la jeunesse et de la culture du Maroc.



La 12ème édition du Fesnac est placée sous le thème « Macky, les arts et le patrimoine».



« En tenant la 12ème édition du Fesnac à Fatick, nous remontons le cours de l’histoire», a indiqué le Chef de l’Etat qui se réjouit du choix de la collectivité Lébou comme communauté invitée d’honneur. Le Président Macky Sall a retracé l’historique de son intégration dans ce terroir.



« Le Fesnac c'est l’histoire, la mobilité et la fraternité humaine entre nous et les peuples amis », a indiqué Macky Sall selon qui l’événement consiste à faire vivre les arts et lettres sénégalais. Le Chef de l’Etat a profité de la tribune pour citer un certains nombre d’activités culturelles symboliques notamment le Kassak qui le fait penser à son passage à la case des hommes.







Dans son discours, Macky Sall a aussi rappelé son engagement à l’endroit de la collectivité Lébou à batir entre Tank (Yoff, Ngor et Ouakam) la maison des Lébou mais tout aussi ses engagements pour davantage préserver les arts et les acteurs culturels.



« Le Fesnac doit être un moment privilègié de réflexion dans la protection du patrimoine culturel», a expliqué le président de la République.



Il a salué les acteurs et intellectuels qui lui ont offert des mélanges à travers la publication du livre intitulé « De la philosophie de l’action à l’action pour l’émergence ». Il a par la même occasion remercié tous les donateurs qui ont voulu le gratifier. Le Chef de l’Etat a conclu par déclarer solennellement l’ouverture officielle du Fesnac.