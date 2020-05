Ouverture des mosquées et écoles : Maodo Malick mbaye crache des vérités.

La décision de rouvrir les ecoles et les lieux de culte fait débat. Pour beaucoup d'observateurs, l'Etat fait du rétropédalage face à la pression des religieux. Maodo Malick Mbaye, Président de l'Association Nationale des Elus Départementaux (ANED) monte au créneau et défend une décision courageuse et lucide du Président Macky Sall. Pour lui, le Président a coupé l'herbe sous le pied de forces obscures qui étaient prêtes à « allumer le pays en surfant sur la fibre religieuses ». Par ailleurs Maodo Malick Mbaye estime que le retour à l'école des élèves en classes d'examens peut bien se passer dans de bonnes conditions.