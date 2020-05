Ouverture des lieux de culte : Après la Mosquée Omarienne, l’Imam Alioune Moussa Samb décide aussi de maintenir fermée la Grande Mosquée de Dakar

La grande mosquée de Dakar ne pas ouvrir ses portes malgré les nouvelles mesures prises par le Chef de l’Etat permettant leur réouverture. L’imam Alioune Moussa Samb dans un communiqué, d’informer que la mesure de suspension temporaire des prières à la Grande mosquée reste maintenue. Cela en raison de l’évolution de la pandémie et du nombre de cas. L’Imam Samb en partenariat avec le Grand Serigne de Dakar Abdoulaye Makhtar Diop et les notables, d’inviter aussi les Chefs des douze pinthies et les Imams de la Collectivité Lébou à la prudence et au respect des règles...