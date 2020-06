Ouverture des classes : Le Lycée Lamine Guèye mise sur la sensibilisation pour assurer la bonne reprise des cours.

Pour assurer une bonne reprise des cours et empêcher la propagation du virus Covid-19 au Lycée Lamine Guèye, l'administration du lycée mise sur la sensibilisation.



« La sensibilisation est un volet important pour assurer une bonne reprise des cours », dira le proviseur dudit Lycée, Mme Aïssatou Sy. C'est dans ce sens qu'un comité de veille et de sensibilisation a été mis en place afin de sensibiliser les élèves, leurs parents et le personnel enseignant sur les conduites à tenir afin de garantir une bonne reprise des cours, renseigne toujours le proviseur lors d'une cérémonie de remise de matériel au lycée par l'Amicale des anciens élèves du lycée Lamine Guèye.



Une manière selon les membres de cette amicale, de soutenir leur lycée d'origine pour accompagner l'administration dans le bon déroulement de la reprise des cours le 25 juin prochain...