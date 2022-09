Ouverture des classes : 23 établissements scolaires sous les eaux à Kaolack commune... Un déficit de 547 enseignants dénombré dans la région.

La rentrée scolaire 2021-2022 à Kaolack risque de connaître quelques difficultés. L'information émane de l'inspecteur d'académie, Siaka Goudiaby, à l'occasion du comité régional de développement (CRD) préparatoire de la rentrée scolaire.



À Kaolack commune, 23 établissements scolaires sont inondés et la reprise nécessite le pompage et la désinfection de ces lieux. À Guinguinéo et Nioro, des toitures sont endommagées par les vents violents et des factures d'eau restent impayées.



S'agissant du déficit d'enseignants, l'élémentaire, le préscolaire et le moyen secondaire totalisent ensemble un défit de 547 enseignants dont 271 pour les deux précités et 276 pour le moyen (toutes options confondues).



Au total, 06 lycées n'ont pour l'instant, pas de professeurs de philosophie et certains établissements manquent de professeurs de mathématiques, de PC, d'histoire-géographie ou d'EPS.



Le lycée Valdiodio Ndiaye de Kaolack où les travaux de réhabilitation sont aujourd'hui à l'arrêt, demeure aussi une préoccupation pour les autorités académiques...