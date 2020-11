Ouverture des classes 2020 : Une rentrée pleine de surprises.

La rentrée 2020/2021 qui s’annonçait plutôt agitée voire angoissante pour les parents d’élèves s'est finalement bien déroulée.



Dakaractu pour prendre les principaux concernés à témoin s’est entretenu ce 12 novembre 2020, jour de la rentrée des classes, avec les directeurs des complexes Privés Ababacar Laye et Cheikhoul Khadim, afin d’échanger sur les stratégies mises en place dans ces établissements pour résoudre les tiraillements entre parents d’élèves et administrations d’établissement, les mesures barrières pour contrer la pandémie de la Covid-19, ainsi que le programme “uubi tèy, jang tèy”afin de faire de cette rentrée scolaire particulière, une rentrée comme les autres.



Du côté des enseignants, il est aussi prévu quelques changements sur les méthodes d’enseignement doivent être adaptées à l’état d’esprit qui prévaut chez les élèves apres plusieurs mois de vacances obligées. Il est aussi prévu, selon monsieur Corréa, enseignant du CM2 au complexe Ababacar Laye, une remise à niveau durant les premiers mois qui suivent la rentrée des classes avant d’engager le programme de cette année afin que les élèves en classe d’examen et en classe préparatoire ne trainent aucune lacune...