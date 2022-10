Ouverture de la session ordinaire unique de l’Assemblée nationale : Le président Amadou Mame Diop sermonne ses collègues députés.

La session ordinaire unique 22022-2023 de l’assemblée nationale s'est ouverte ce vendredi. Mais pour cette journée, seul le président de l’Assemblée nationale a prononcé son discours d’ouverture officiel. Discours dans lequel il a encore insisté sur la nécessité de tous les parlementaires d’œuvrer pour le bon déroulement des travaux de la 14ème législature dans ce contexte de géopolitique tendu qui demande beaucoup d’anticipation. « Je voudrais inviter chacun d'entre nous à s'engager pour faire de ce cycle de marathon une œuvre de succès conformément à la mission qui nous est assignée par le peuple sénégalais à savoir le vote des lois et le contrôle de l'action gouvernementale. C'est bien entendu un contexte particulier qui marque notre législature et qui n'est pas que politique. La situation géopolitique internationale très tendue impacte aussi nos réalités quotidiennes. Elle fait aussi de l'exercice budgétaire de cette année, une épreuve particulière. Nous pouvons déjà, en attendant d'entrer dans le vif du sujet prochainement, nous réjouir de l'intention affichée du gouvernement de donner la priorité à un budget social », a rappelé le président de l’Assemblée nationale.

Par ailleurs, rappelant les évènements qui ont secoué l’hémicycle le 12 Septembre dernier lors de l’installation de la 14ème législature, le Dr Amadou Mame Diop invite les députés à faire preuve de dépassement. Il réaffirme à cet effet sa disponibilité d’écoute et d’écoute à tous les députés pour la bonne marche de cette législature. « Député que nous sommes, ferons de notre mieux pour nous acquitter de cette tâche. J'y invite tout le monde. Encore une fois, je réaffirme ma volonté de ne ménager aucun effort pour le succès de notre législature. Conformément à l'esprit d'ouverture et de dialogue qui caractérise notre action, je reste ouvert et à l'écoute de tous les députés dans la recherche de solutions adéquates à l'accomplissement de notre mandat dans les meilleures conditions possibles. Ne perdons pas de vue qu'après l'épisode malheureux du 12 Septembre dernier, nous sommes surveillés et attendus par le peuple sénégalais et même au-delà par tous ceux qui ont eu à regretter ces événements jusqu'au-delà de nos frontières. Tout naturellement nous pouvons avoir des points de vue divergents, mais c'est à nous de le jouer avec responsabilité et efficacité, sous le sceau particulier de la sérénité lors de nos travaux. Et notre règlement intérieur est pour cela l'un de nos premiers alliés », a souligné Dr Amadou Mame Diop...