Ouverture de la chambre criminelle du TGI de Kaolack : 08 affaires inscrites au rôle.

La chambre criminelle du TGI de Kaolack va s'ouvrir ce lundi 20 juin 2022. 08 affaires sont inscrites au rôle.



Il s'agit de trafic intérieur de chanvre indien et contrebande, meurtre, viol et pédophilie, vol en réunion commis la nuit avec usage d'armes et de violences, etc...



L'audience sera clôturée le 21 juin 2022.