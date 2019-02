Ouverture de la campagne électorale ce dimanche : Dakar, Thiès et Mbacké à l'honneur

Le 24 février prochain, plus de 6 millions de Sénégalais sont appelés aux urnes pour choisir leur président. Une élection aux multiples enjeux eu égard aux évènements qui l'ont précédé.



Pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal, les candidats ont été obligés de passer une épreuve fatidique du parrainage. Un filtre au sortir duquel beaucoup de prétendants ont laissé des plumes. Ils étaient 27 au départ mais à la ligne d'arrivée, 5 ont prouvé qu'ils avaient réellement leur place dans la course. Ils ont pour noms Macky Sall, Ousmane Sonko, Idrissa Seck, Madické Niang et Issa Sall.



Après une période de pré-campagne durant laquelle toute propagande était prohibée, nous voici arrivés aux choses sérieuses ce dimanche. En effet, dans moins de 24 heures, la campagne électorale proprement dite sera lancée et les candidats auront 21 jours pour briguer le suffrage des Sénégalais.



Durant ces trois semaines de dur labeur, le Quinté sera emmené à dérouler son programme aux Sénégalais pour s'adjuger le Jackpot au soir du 24 février avant un éventuel deuxième tour. Mais les protagonistes veulent surtout réussir leur entrée en scène d'où le choix stratégique de villes où leur campagne sera amorcée.



Pour le candidat Macky Sall, ce sera à Mbacké. Un grand meeting précédé d'une caravane dans la ville sainte de Touba y est prévu. Pour le président sortant, il s'agira de "charmer" l'électorat de Touba, mais surtout mouride. Sauf qu'il risque d'y croiser un de ses challengers, en l'occurrence Me Madické Niang. Surprise des parrainages, l'ancien ministre d'Abdoulaye Wade a lui aussi choisi la ville de Mbacké pour démarrer sa campagne.



Idrissa Seck et ses nombreux soutiens sont attendus à Thiès. Rien de surprenant. L'ancien maire de la cité du rail semble dans une logique de confirmer sa suprématie chez lui, même s'il a été battu dans le département lors des dernières législatives.



La capitale du Sénégal sera également à l'honneur avec les grands rassemblements que compte y tenir Ousmane Sonko et Issa Sall. Le candidat de SonkoPrésident communiera avec les Dakarois à travers un Grand meeting au Boulevard De Gaule. Avant ce rendez-vous, Le patriote en chef sillonnera les artères de la capitale pour une caravane électorale.



Candidat du Parti de l'Unité et du Rassemblement (PUR), El Hadj Issa Sall sera dans la banlieue, précisément à Pikine. Le terrain municipal de Guinaw Rail accueillira le meeting des "puristes" qui enclencheront ainsi la campagne électorale.