Ouverture de la COP 26 : Les dirigeants du G20 se penchent sur les enjeux du réchauffement climatique.

Il y a six ans, près de 200 pays ont signé un accord pour limiter le réchauffement climatique à 1,5°C. Un engagement qui est toujours d’actualité avec notamment les questions essentielles qui vont être abordées au cours de cette conférence qui réunit les pays du G20. Parmi elles, les objectifs de réduction des émissions, le prix du carbone et la suppression progressive des combustibles fossiles.



Selon les scientifiques, pour tenter de respecter la limite de 1,5°, tous les pays doivent réduire activement leurs émissions et s'engager à la neutralité carbone en 2050. De leur côté, les pays développés aussi doivent tenir leurs promesses de fournir cent milliards de dollars par an sur les cinq prochaines années aux nations aux plus faibles revenus. Une manière de leur permettre d’avoir une somme pour la réduction de leur utilisation des combustibles fossiles.



Les participants à la Cop26 doivent aussi s'entendre sur le prix du carbone, qu’il s'agisse d'une taxe sur des émissions ou d'un programme de plafonnement et d'échange, le but est d'encourager les entreprises à basculer vers des alternatives plus écologiques. Pour les scientifiques, l'arme la plus efficace pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre est la fin de l'utilisation des énergies fossiles car, les combustions du charbon de pétrole et de gaz sont les principaux moteurs du changement climatique.