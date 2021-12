Ouverture de la 2ème édition du Salon du livre : Cérémonie sous fond de distinctions internationales prestigieuses obtenues par le Sénégal

Ainsi, après deux ans d’absence de ce salon, pour cause de pandémie, le thème choisi cette édition, a porté fort logiquement sur la littérature et la Covid-19.

Cette maladie qui a bouleversé le monde entier, a aussi impacté ce secteur en orientant, pour la plupart des écrivains, leur réflexion vers des sujets liés à ce contexte. Quant aux lecteurs, en période de confinement, le livre fut pour beaucoup un refuge.

Pour cette édition 2021, il a été choisi comme parrain l’éminent professeur Amadou Ly. Une figure, un personnage qui a marqué son empreinte dans le monde du livre. La cérémonie présidée par Abdoulaye Diop, le ministre de la culture et de la communication, est aussi une opportunité saisie par ce dernier pour réitérer sa satisfaction et ses encouragements aux écrivains sénégalais pour les nombreuses distinctions obtenues cette année 2021 à l’international...