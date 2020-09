Ouverture de l'Ussein (07 septembre) : L'université se barricade contre la Covid-19.

À l'occasion d'un point de presse conjoint organisé à Kaffrine entre le directeur du Coud et madame le recteur de l'Université du Sine-saloum El Hadj Ibrahima Niass( Ussein), il a été annoncé plusieurs mesures pour lutter efficacement contre la pandémie.



Selon Madame le recteur, le Professeur Ndèye Coumba Touré Kane, " Pour ré-ouvrir ses portes, l'Ussein a opté pour la date du 07 septembre 2020 tout en travaillant en étroite collaboration avec le COUD afin d’assurer une reprise sécurisée.

Au niveau pédagogique, nous avons créé une commission "Santé-Covid" pour une mission de veille et de réunification du pilotage du dispositif sanitaire qui sera en place pour assurer une reprise sécurisée. Elle est divisée en trois sous-commissions parce que l'Ussein a trois sites pour le moment, à savoir Fatick, Kaolack et Kaffrine et chaque campus a sa sous-commission Covid-19 et cette sous-commission travaille en étroite collaboration avec le COUD. Donc, nous avons le même protocole sanitaire qui est en phase avec le protocole régional qui est dans le dispositif national..." a-t-elle informé.



Et pour le personnel médical, l'Ussein dispose aussi de 04 services médicaux dont 02 à Kaolack, 01 à Kaffrine et 01 à Fatick, 03 médecins, 04 infirmiers, 01 sage femme, 08 aides soignants, 43 agents de la croix rouge et de 03 sécretaires médicaux...