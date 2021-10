Ouverture de classes prepa 2021-2022 : le Sénégal envoie une mission d’imprégnation à Paris.

Cette année, le Sénégal ambitionne d’ouvrir ses premières classes préparatoires. C’est la raison pour laquelle le ministre de l’Education nationale, Mamadou Tall son collègue de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Cheikh Oumar Hann, ont effectué à Paris une visite pour s’imprégner de l’expérience française en matière de gestion et de pilotage des classes préparatoires.

Les deux ministres, accompagnés de Papa Kandji directeur de l’Enseignement moyen secondaire général (DEMSG) et de Papa Samabaré Ndiaye directeur de l’Administration générale et de l’Equipement (DAGE) ont visité le lycée Louis-le-Grand, l’Ecole normale supérieure et des laboratoires. Ils ont aussi rencontré des professeurs et assisté à des cours.

Mamadou Talla et sa délégation ont aussi eu une séance de travail avec le ministre français de l’Education nationale Jean Michel Blanquer et M. Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.

« Notre objectif est d’avoir notre propre modèle de classes préparatoires » précise Mamadou Talla.

Pour gagner ce pari, le Sénégal s’appuiera sur le partenariat avec la France pour compléter et renforcer l’équipe pédagogique car les cours dans les classes préparatoires sont quasi exclusivement dispensés par des enseignants du second degré qui ont réussi au très difficile concours de l’agrégation.

Pour disposer de ce corps d’élite de l’enseignement secondaire français dans le court et moyen terme, le ministre Cheikh Oumar Hann s’est félicité de l’engagement de la France aux côtés du Sénégal. « D’ici à cinq ans, nous pensons pouvoir réunir les conditions optimales pour un encadrement de qualité » indique-t-il.