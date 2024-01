Ouverture d'une agence auxiliaire de la BCEAO à Saint-Louis: Macky Sall évoque les taux d'intérêts élevés du crédit

Le Président Macky Sall profitant de l'inauguration de l'Agence Auxiliaire de la BCEAO à Saint-Louis, ce vendredi 19 janvier 2024, est revenu sur la question cruciale des "taux d'intérêts" qui plombent le financement de l'économie. "Je saisis l’occasion pour évoquer à nouveau la question critique des taux d’intérêt élevés du crédit qui constituent un frein au financement de l’économie et à l’inclusion financière.



En effet, souligne le chef de l'Etat,"Nos banques doivent plus et mieux financer nos économies ; d’autant plus que, pour ne parler que de la région de Saint-Louis, les potentialités ne manquent pas dans des secteurs aussi variés que l'éducation, la santé, les infrastructures, l’agriculture, l'hydraulique, l'assainissement, le tourisme entre autres", énumère-t-il.



Le président de la République de montrer sa satisfaction quant à la disponibilité du Gouverneur de la BCEAO, ainsi que celle de ses collaborateurs de la Direction Nationale de la BCEAO " J'aimerais vous réitérer ici toute ma satisfaction pour les efforts que vous consacrez à la gestion de notre Institut commun d’émission, et pour votre sens de l’écoute envers les Etats membres.

Vous êtes un homme d’expérience sur qui nous pouvons compter en ces temps de troubles géopolitiques qui perturbent le commerce international et aggravent la crise économique mondiale déjà éprouvante pour nos pays".