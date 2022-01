Ouverture campagne à Ziguinchor / Benoit Sambou présente le « Ziguinchor Bu Bess » aux populations de Kandialang…

C’est au grand quartier de Kandialang que les investis de la coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar, Seydou Sané et Benoît Sambou ont donné rendez-vous en ouverture de la campagne électorale dans la commune de Ziguinchor.



Devant les responsables de la coalition sauf Robert Sagna retenu à Dakar pour des raisons familiales et Doudou Kâ aussi retenu pour des raisons de santé.



« Votre mobilisation est exceptionnelle. Aucun car n’est venu hors de la commune comme nous le voyons dans d’autres meetings, d’autres n’ont occupé qu’un trottoir pour mener leurs campagnes. Cette mobilisation aucun candidat ne peut le faire. C’est la Casamance qui nous intéresse. D’autres se sont réfugiés derrière des responsables nationaux pour cacher leur impopularité », dira le candidat de Benno.



« Le Ziguinchor que nous voulons construire retrouve les jeunes au cœur. Nous comptons relancer l’activité économique de la commune. Nous comptons mobiliser toutes les forces économiques de la ville de tous bords. Nous comptons accompagner les groupements économiques de femmes en leur proposant un modèle économique et aussi en leur permettant de bénéficier des formations et des financements de femmes. Nous allons changer les paradigmes dans l’approche de financement... Il faudra insister sur la production des produits locaux. Nous construirons des centrales d’achat permettant d’écouler les marchandises », présente Benoit Sambou pour exposer son projet Ziguinchor Bu Bess.



Il rajoute en titillant le maire sortant : « Ziguinchor était une ville propre mais aujourd’hui, la saleté envahit les rues et les caniveaux. Faire en sorte que notre ville soit attractive. Refaire la gare routière, refaire les postes de santé, accompagner les hôpitaux, l’électrification de la commune et la voirie, ... » conclut Benoît Sambou.