Ouverture campagne Ziguinchor / Abdoulaye Baldé : « Notre coalition Ucs Mbolo a démontré ce jour sa suprématie dans la commune de Ziguinchor »

C’est sur sa Page Facebook que le maire sortant de la ville de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé a lancé son message d’ouverture de la campagne électorale des élections territoriales du 23 janvier.

Et c’est à la place mythique du rond-point Aline Sitoé Diatta qu’il a tenu son meeting d’ouverture. : « Je ne trouve pas les mots pour exprimer ma gratitude aux populations de la ville de Ziguinchor. Notre coalition Ucs Mbolo a démontré ce jour sa suprématie dans la commune de Ziguinchor à l'occasion du Meeting Communal d'ouverture de la Campagne électorale », s’est-il réjoui.

La campagne d’ouverture qui s’est tenue à la place Aline Sitoe Diatta fait-il savoir, « a refusé du monde comme jamais auparavant. Jeunes, adultes hommes et femmes venant de tous les quartiers de la commune, ont montré leur engagement et détermination à œuvrer sans relâche pour une victoire éclatante au soir du 23 Janvier 2022 ».

Ainsi, il a tenu à remercier les Ziguinchorois qui sont venus massivement pour lui montrer leur compassion, gratitude et détermination à le reconduire à la mairie pour un troisième mandat de cinq ans afin de poursuivre son programme pour un Ziguinchor développé. « Merci du fond du cœur à toute cette population pour cette belle mobilisation autour des idéaux que porte notre coalition composée d'hommes et de femmes Unis pour parachever le processus de modernisation et de développement de notre ville ».