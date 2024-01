Ouverture Fesnac à Fatick: « Le Président Macky Sall nous a rendu notre dignité en tant que sine sine » (Matar Ba, maire)

À l’occasion de l’ouverture officielle, ce 8 janvier, du Festival National des Arts et cultures (Fesnac), le maire de la ville de Fatick, Matar Ba a souhaité la bienvenue au Chef de l’Etat, Macky Sall et à l’ensemble de sa délégation qui selon lui a fini de montrer son attachement à sa ville qui est Fatick.



« Le Président Macky Sall nous a rendu notre dignité en tant que sine sine », a indiqué le maire de la ville. Pour lui, Macky Sall a béni le choix de Fatick pour l’organisation du Fesnac. Matar Ba a profité de la cérémonie d’ouverture de l’événement pour tarir d’éloges le Président Macky Sall pour son engagement en faveur de la Région de Fatick, du Sénégal, de l’Afrique et du monde.



Le stade Massène Sène de Fatick a accueilli le lancement de la présente édition du Fesnac 12ème du genre avec comme communauté invitée d’honneur, la collectivité Lébou. Le pays invité d’honneur de l’événement qui se tiendra jusqu’au 12 janvier est le Maroc.