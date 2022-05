Lors de son sermon, Cheikh Ibrahima Diallo a aussi abordé la question relative à un nouveau phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur au niveau des plateaux télévisés mettant en cause certains Oustaz.



Le guide religieux dit avoir noté des écarts de langage de la part de certains Oustaz dits "Playboys" qui se font mutuellement la concurrence au détriment de leur mission initiale.



Cheikh Ibrahima Diallo de déplorer leur comportement à travers les plateaux télévisés faisant très souvent la promotion des politiciens, des télés, etc.



Le Khalife de feu Cheikh Mouhidine Samba Diallo de rappeler à ces derniers les paroles du Tout Puissant notamment au jugement dernier...