Ousseynou Konaté : « L’agropole Sud va régler le problème des pertes de production »

À quelques heures du lancement de l’agropole Sud à Baghagha, commune d’Adéane, le coordonnateur est revenu sur l’importance de ce projet sur la chaîne de valeur. Une façon de faire de la production made in Casamance une denrée prisée par les consommateurs.



« La commercialisation des productions de Casamance constitue le talon d’Achille des producteurs parce que tout simplement le circuit est long. Avec l’implantation des agro-industries, des agro-parcs, on aura désormais un circuit court. L’autre aspect, c’est la valorisation. On produit beaucoup et on perd trop. L’agropole va régler le problème des pertes de production. Désormais, ces pertes seront améliorées par les ventes et la numérisation des technologies de production », fait-il savoir.



Ainsi, il souligne que les producteurs seront plus professionnels car ils seront accompagnés. « Le projet va permettre aux acteurs de se professionnaliser et de pouvoir mieux négocier et surtout de se repositionner dans les chaînes de valeur. »



L’autre aspect, c'est que des emplois seront créés sur la production aussi. « Avec la valorisation, on va gagner plus et surtout réduire les importations des produits alimentaires. Il faut inverser cette tendance. La Casamance pèse 5% sur l’exportation de la mangue », conclut le coordonnateur de l’agropole Sud. »



Un important travail a été fait en amont par tous les acteurs et autorités impliqués. C’est ainsi que plusieurs CRD et CDD ont été tenus pour harmoniser et mettre à contribution les conseils villageois et ateliers avec les jeunes via les conseillers régionaux de jeunesse.