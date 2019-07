Ousmane Tanor Dieng repose désormais à Nguéniène, son village natal...

L’émotion était palpable à la grande mosquée de Nguéniène. Ousmane Tanor Dieng, qui a vu le jour dans ce village en 1947, y repose désormais éternellement après 72 ans sur terre.

La prière mortuaire dirigée par l’Imam de Ngueniène, terminée, les musulmans, proches et amis du défunt, ont marché derrière le corbillard pour accompagner Ousmane Tanor Dieng à sa dernière demeure dans sa maison familiale à Nguéniène.

Le président Macky Sall et les membres du Gouvernement du Sénégal avec le président Malien Ibrahima Boubacar Keita, ont accompagné leur ami et allié dans sa dernière demeure.

Ousmane Tanor Dieng est inhumé à Nguéniène son village natal...