Ousmane Tanor Dieng foule au pied les textes du parti (Idrissa Diagne)

Le président de la jeunesse socialiste de Louga lui aussi exclu du parti socialiste, n'a pas apprécié la démarche de Ousmane Tanor Dieng et compagnie qu'il qualifie de décision nulle et non avenue. Idrissa Diagne puisque c'est de lui qu'il s'agit, estime que Tanor Dieng est en train de fouler au pied les textes et valeurs qui ont toujours fait du PS un parti émérite. Il avance qu'avec cette décision, ce ne sont pas 65 personnes qui sont exclues, mais plus de 300 mille militants, ce qui n'augure rien de bon pour le camp présidentiel à la prochaine échéance électorale...