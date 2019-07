Ousmane Tanor Dieng : Un homme d’Etat doté d’une grande intelligence politique

C’est avec une grande tristesse et beaucoup d’émotion que j’ai appris que le Sénégal vient de perdre un homme d’Etat doté d’une grande intelligence politique qu’était Ousmane Tanor Dieng.



Avec sa discrétion, sa loyauté et sa rigueur légendaires, Ousmane Tanor Dieng a réussi à maintenir à flot le Parti socialiste, après la perte du pouvoir malgré les secousses telluriques qui l’ont traversées.



C’est aussi grâce à cette intelligence politique qu’Ousmane Tanor Dieng a mené son alliance avec le Président Macky Sall, dans une loyauté absolue, qui a ramené le Parti socialiste au pouvoir après douze ans de traversée du désert.



Tanor était aussi un bon père de famille et bon musulman imbu des valeurs humanistes héritées de l’école de Senghor.



Au Président Macky Sall, à sa famille, à ses camarades socialistes et au Sénégal tout entier, je présente mes condoléances sincères et attristées. Que Dieu l’accueille au Paradis Céleste.



Me Ousmane Ngom



Ancien Ministre d’Etat