Ousmane Sylla : "Le Sénégal a besoin d'avancer, mais pas besoin de faire des débats juste pour parler"

C'est du moins l'avis du président de FCP ( Forces Citoyennes pour le Progrès). Selon lui, il y a beaucoup de polémiques qui ne sont fondées sur aucun programme.

Partant d'une analyse de la situation politique actuelle du pays, il estime "qu'il n'y a personne dans la scène politique qui peut faire plus que le président Macky Sall".



Le leader du FCP explique cela par "la vision du président Macky et ses réalisations" en six ans à la tête du pays. C'est pourquoi il dit engager à travers son mouvement Forces Citoyennes pour le Progrès, à soutenir la politique du président Macky Sall pour l'obtention d'un second mandat...