Ousmane Sy Ndiaye, directeur exécutif Unacois sur l'encombrement urbain : "Nous avons une part de responsabilité...."

L’Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal (UNACOIS) était représentée par Ousmane Sy Ndiaye, en sa qualite de directeur exécutif, à la séance d'audition du ministre de l'urbanisation et de l'hygiène publique, ce mardi, au siège du conseil économique social et environnemental, dans le cadre d'une réflexion sur la problématique liée à l'encombrement urbain et à l'insalubrité. C'est ainsi qu'il a reconnu la part de responsabilité des structures telles que l'UNACOIS : « Nous avons une part de responsabilité.... Nous devons davantage nous investir dans la lutte contre l'encombrement et l'insalubrité » a reconnu Ousmane Sy Ndiaye...