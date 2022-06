Ousmane Sonko tire sur les 7 sages : « Ce qui se passe relève de leur irresponsabilité ! Ils rendront compte de tout ce qu’ils ont fait ! C’est des promesses fermes »

Le leader de Pastef a pris part à la rencontre de la conférence des leaders où Yewwi Askan Wi qui faisait face à la presse à la veille de la tenue de leur manifestation prévue demain. Ousmane Sonko, considère que la situation ne serait pas empirée sans la contribution du conseil constitutionnel après leur décision sur les recours des listes en compétitions aux élections législatives. Pour le leader de Pastef, le droit n’est pas été dit et la loi, piétinée.



« Au nom de l’exercice de cette fonction, on se permet de piétiner la loi. C’est la responsabilité de 8 personnes y compris le ministre de l’intérieur qui est aussi magistrat. Qu’ils comprennent que tôt ou tard, ils rendront compte de leur irresponsabilité au nom de la loi et du droit qu’ils étaient censés défendre », a promis le membre de la conférence des leaders de Yewwi.



De manière générale, Ousmane Sonko estime que c’est la justice de ce pays qui est la première grande réforme à faire pour que les sénégalais sentent sa présence et son utilité...