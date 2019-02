Ousmane Sonko suspend sa campagne : Un de ses militants accidenté à Bignona a finalement rendu l’âme

L’annonce a été faite par le candidat de la coalition « Sonko président » à la presse. Un des militants qui était victime de l’accident, s’agissant de Arouna Diédhiou, un militant qui était actif du parti et engagé pour la cause patriotique est décédé ce jeudi 14 février. En effet, il était venu assister au grand meeting de Ousmane Sonko à Bignona en provenance de Kataba. Au retour, son bus a fait un accident sur l’axe Bignona - Ziguinchor, laissant derrière lui 4 enfants et sa femme en état de grossesse avancée.