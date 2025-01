Ousmane Sonko sur les recrutements : " Il y a des gens qui exigent qu'on leur recrute, mais on doit savoir que l'État ne peut pas recruter tout le monde"

Le Premier ministre Ousmane Sonko a fait face tout à l'heure aux Sénégalais, à la suite des dernières nominations qui ont occasionné un tollé dans les rangs du Pastef. Parlant des gens qui exigent qu'on leur recrute au sein de l'attelage gouvernemental ou ailleurs, le PM se veut ferme en déclarant que " l'État ne peut pas recruter tout le monde". Et que, bien avant leur accession au pouvoir, il n'a jamais cessé de rappeler qu'il ne s'agit pas de partager un cadeau, mais de faire le don de soi pour l'intérêt de sa patrie. Revenant sur les nominations, le PM a ajouté qu'elles peuvent être faites au niveau du Pastef comme ailleurs. Et que le plus important, c'est de pouvoir travailler avec des gens compétents à même de pouvoir contribuer significativement au développement de leur pays…