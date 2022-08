Ousmane Sonko se veut clair : « Que chaque opposant assume ses choix (...) Même s’abstenir, s’est montrer son appartenance à... »

Faire face à la presse ce matin a été l’occasion pour le leader du parti Pastef, de se prononcer sur la configuration de l’Assemblée nationale. Le leader des 'Patriotes' n’a pas reconnu d’ailleurs de majorité pour le camp du pouvoir même avec l’arrivée de Pape Diop comme renfort donnant 83 députés à Benno : « Dans cette assemblée il est inélégant pour Benno de parler de majorité. Personne n’a la majorité et même avec 10 sièges d’écart, il n’y a toujours pas de majorité », a rappelé Ousmane Sonko dans cette même perspective où il rappelle aux différents parlementaires, leurs rôles et devoirs face à la population qui a fortement voté pour l’opposition.



« Chaque opposant a brigué les suffrages des sénégalais qui leur ont fait confiance. Toute décision que tout opposant prend, ne nous engage point. Mais nous respectons néanmoins leurs décisions. Cela ne doit pas faire beaucoup de bruit », a encore souligné le président de Pastef.



Ousmane Sonko comme pour analyser certaines positions et tractations dans la quatorzième législature, s’explique : « Quand on s’abstient, on soutient celui qui a tort », avance le patriote au cours de sa déclaration où il invite les nouveaux parlementaires, à faire focus sur les nouveaux chantiers que Yewwi et l’inter coalition avec Wallu se sont fixés comme objectif.