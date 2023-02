Ousmane Sonko réitère son appel à la jeunesse : « N’écoutez pas ceux qui vous parlent d’insurrection… »

Le message de Keur Massar a été réitéré ce matin par le leader du Pastef qui, portant la voix de la coalition Yewwi Askan Wi, s’adresse à la jeunesse particulièrement. « Nous avons en commun, le Sénégal. Ne laissons pas cette opportunité nous échapper. Cette résistance doit être menée face à ce régime de Macky Sall qui persiste dans ses actes anti-démocratiques », a lancé le membre de la coalition Yewwi Askan Wi face à la presse ce mercredi.







Même si des citoyens invitent à la retenue et à ne pas verser dans l’insurrection, Ousmane Sonko estime que cela ne fera que détourner les sénégalais de l’essentiel. « Macky Sall active d’autres sujets pour nous détourner de l’essentiel. Qu’il ne vous divertisse pas et n’écoutez pas ceux qui vous disent que vous êtes violents. Nous sommes dans une phase cruciale car, il ne nous reste plus que quelques mois pour l’atteinte de notre objectif », lance le membre de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi à la jeunesse.