Ousmane Sonko prévient les habitants de Guinguinéo sur la visite de Macky Sall et de Souleymane Ndéné Ndiaye

Venu rendre visite aux habitants de Guinguinéo qui l’attendaient depuis le début de la soirée, Ousmane Sonko est arrivé vers 23 heures. Adulé et ovationné, le leader de Pastef a passé en revue toutes les promesses non réalisées dans le département de Guinguinéo par Macky Sall et prévient les habitants de ne pas sortir de chez eux lors d’une éventuelle visite du président sortant.