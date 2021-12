Ousmane Sonko prévient : « Les Préfets et sous-préfets zélés et carriéristes… nous les mettons en garde, ils appliqueront ces décisions de gré ou de force ! »

Membre de la coalition Yewwi Askan Wi (YAW), le leader du parti Pastef, Ousmane Sonko n'a pas pris de gants pour faire respecter leurs droits. Après avoir fustigé ce qu'ils considèrent comme une sorte d'entrave à la justice ou du moins un refus de se soumettre aux décisions de la cour d'appel concernant la réhabilitation de leurs listes dans diverses localités, YAW et Sonko s’en sont ouvertement pris à une partie des autorités administratives.



« Les Préfet et sous-préfet zélés et carriéristes..., nous les mettons en garde. Ils appliqueront ces décisions de gré ou de force ! » a indiqué Ousmane Sonko.



Pour rappel, en vu des prochaines élections locales prévues en le 23 janvier 2022, plusieurs listes de mandataires de la coalition YAW avaient été rejetées suscitant une série de recours introduits par l'opposition auprès des cours d'appel.