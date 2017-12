Ousmane Sonko interpelle Amadou Bâ sur les Fonds communs et les recrutements partisans dans la Fonction publique

Ousmane Sonko a remis ça. A l'occasion du passage du ministre de l'Economie, de Finances et du Plan, l'ancien inspecteur des impôts devenu député à la faveur des dernières législatives a plaidé pour une réforme du système de rémunération des Fonds communs. Pour lui ce “type de rémunération pose problème par rapport à la transparence”. “Il est temps qu'on réforme ce système de rémunération qui crée des tensions et des suspicions”, a t il proposé non sans préciser que les agents du ministère de l'Economie, des Finances et des Plans méritent d'être traités à la hauteur des taches qu'ils accomplissent. Le député non inscrit en passe d'être la vedette des plénières relatives à la loi des finances 2018 a aussi abordé la question des recrutements tous azimuts au sein de la Fonction publique qui ne se font que la base de copinages. Ousmane Sonko veut un système plus rigoureux dans lequel le concours occuperait une place de choix. “Il faut instaurer un concours”, a t il lancé à Amadou Bâ. Le député qui voulait introduire un autre sujet n'a pu poursuivre, rattrapé qu'il a été par le temps qui lui a été imparti...