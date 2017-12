Ousmane Sonko fixe des limites aux fonctionnaires politiciens

Ousmane Sonko ne proscrit pas la politique aux agents de l'Etat. Mais pour le député non inscrit, ces derniers doivent s'imposer des limites à mesure de leurs galons. Sonko a aussi répondu à Abdou Mbow qui lui reproche d'avoir attendu d'être radié de la Fonction pour demander la révision des fonds communs. L'ancien inspecteur des Impôts soutient que son discours n'a pas changé et que le ministre de l'Economie et des Finances peut en témoigner pour toutes les discussions qu'ils ont eu à propos de la réforme des fonds communs.