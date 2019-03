Ousmane Sonko à ses alliés : « Vous avez fait preuve de patriotisme. Le combat continue car nous avons fait un travail inédit. »

Le candidat de la coalition "Sonko Président" s'est prononcé cet après midi à son siège au niveau de la VDN. Cette rencontre avec ses militants, sympathisants et alliés s'est tenue dans un contexte où les résultats provisoires ont été proclamés. Ousmane Sonko, félicitera son équipe qui durant tout le processus électoral, s'est donnée à fond pour la cause de la coalition.

"Vous avez fait preuve d'endurance et de rigueur. Mais sachez que notre combat continue car nous avons été déterminants dans cette présidentielle", rassure t-il.