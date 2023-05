Ousmane Sonko à la veille de ses procès : » Je prends la ferme décision de ne plus me présenter devant la justice… »

Dans une déclaration faite ce dimanche, le leader du parti Pastef dans le cadre de sa campagne de désobéissance civile a décidé de corser sa décision. En effet, à quelques heures de son procès en appel contre Mame Mbaye Niang et celui de « Sweet Beauté » le 16 prochain, Ousmane Sonko se dit conscient que cette bonne partie de la justice œuvre dans ce qu’il appelle « le banditisme d’Etat ». Interpellant l’opinion nationale et internationale, Ousmane Sonko précise :



« J’ai été constant dans la mesure de résistance. Nous avons une obligation de résister devant ce que persiste de faire Macky Sall et sa justice. Il s’attaque à un homme qui ne lui a rien fait. Dans l’histoire politique du pays, il n’y a jamais eu ce genre de tentative de liquidation. Il faut donc cette désobéissance civique, pour montrer que dans cette société, la justice n’est plus digne de confiance d’après tout ce que nous la voyons faire » a déclaré le leader de Pastef.



Ousmane Sonko dans cette déclaration en appelle particulièrement ceux qui, dans leurs maisons, leurs lieux de travail et les partenaires du Sénégal, que le pouvoir du Président Macky Sall, fait sa propagande auprès de tous pour faire croire que Ousmane Sonko ne respecte pas les institutions. « J’ai toujours respecté les institutions. J’ai toujours répondu à la justice la seule fois que je n’avais pas répondu, c’était lorsqu’on a voulu impérativement défier la loi en m’appelant devant la justice alors que j’avais l’immunité parlementaire » dira Ousmane Sonko qui réitère dans cette même perspective qu’il a décidé de ne plus répondre à cette justice qu’il considère partisane et qui n’œuvre que dans l’injustice. Toutefois, le patron du Pastef rassure qu’une partie des magistrats demeurent irréprochables car, faisant leur travail de manière équitable et responsable.