Ousmane Sonko à la population de Kaolack : « Pourquoi vous ne devez pas donner la majorité à BBY… »

La coalition Yewwi Askan Wi s’est déployée ce lundi dans la région du Saloum pour ce début de deuxième semaine de campagne électorale. Les membres de la conférence des leaders avec Déthié Fall, Khalifa Sall et d’autres leaders de la liste nationale qui avait été rejetée, se sont adressés aux populations de Kaolack qui leur ont accordé un accueil chaleureux.

Le leader de Pastef, dans sa logique, a de nouveau fusillé le régime de Macky Sall avant de décliner le programme qui est ficelé pour la région qui regorge de richesses, notamment dans le secteur agricole. Ousmane Sonko a tenu à rappeler aux populations que le plus important, c’est de donner la majorité à la coalition Yewwi Askan Wi.



Mais pour cela, il a dû donner les raisons qui fondent la pertinence d'un tel choix. « La coalition Benno Bokk Yakaar ne peut même pas donner un bilan de cette législature durant la quelle elle a été majoritaire. Les doléances des populations n’ont pas été prises en compte. Pouvez-vous me confirmer que les Jakartamen ont été soulagés dans leurs activités ? Qui est-ce qui, d’entre vous peut me dire qu’il s’en est bien sorti avec les programmes du gouvernement pour donner du travail aux jeunes ? » questionnait ainsi le leader de Pastef les jeunes sortis en masse accueillir la caravane de Yewwi Askan wi.



Un autre facteur qui aussi, devait permettre aux populations de ne pas voter la coalition Benno Bokk Yakaar, est selon Ousmane Sonko, le manque de transparence dans la gestion des deniers publics. « Nous avons en face de nous un régime qui a fait trop de mal à la population du Sénégal car n’ayant pas été à la hauteur des attentes du peuple dans la bonne gouvernance », a ajouté le membre de Yewwi Askan Wi.

Ousmane Sonko estime par ailleurs que la prise en charge de ces questions doit bien interpeller les jeunes et les femmes à voter la coalition Yewwi Askan Wi et lui donner une majorité à l’Assemblée nationale.