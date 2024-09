Ousmane Sonko à la famille de Amadou Mahtar Mbow : « Il doit être donné en référence au Sénégal, à la jeunesse pour le don de soi ». 

Le Premier ministre Ousmane Sonko a conduit une délégation gouvernementale pour délivrer le message du Président de la République à la famille du défunt Amadou Mahtar Mbow. « Je suis venu représenter le Président de la République. » Aussi, en tant qu’acteur politique, je l’ai côtoyé lors des Assises nationales. Il avait une dimension panafricaine et internationale. Le chef du gouvernement, qui a déjà fait un post pour présenter ses condoléances, a de nouveau délivré quelques mots en guise de témoignage devant la famille : « Amadou Mahtar Mbow était un précurseur. » Sa disparition est une perte pour le Sénégal et pour l’Afrique. Nous présentons encore nos condoléances à toute sa famille et que le bon Dieu l'accueille en son paradis. Pour avoir côtoyé et connu le défunt ancien ministre et ayant occupé de hauts postes de responsabilité dans le monde, Sonko ajoute : « Il doit être donné en référence au Sénégal et à la jeunesse ». Amadou a toujours été au devant de la scène pour le don de soi pour la patrie.