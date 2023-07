Ousmane Sonko à Erdogan et Macron : « Arrêtez d’armer le régime répressif de Macky Sall! »

Dans sa déclaration de ce dimanche, le maire de Ziguinchor, non moins leader de Pastef/ Les Patriotes, a lancé un appel à la France, partenaire du Sénégal. « Pour les sept mois qui nous séparent de la présidentielle, je vous demande de vous abstenir de tout approvisionnement en matériel de répression au gouvernement sénégalais et de vous abstenir aussi d’envoyer des conseillers militaires, officiers ou gendarmes auprès des généraux et policiers. » Ousmane Sonko interpelle la France et l’invite à rester à l’écoute et de ne pas suivre les sirènes des va-t’en guerre qui conseillent la répression aveugle.



Parallèlement, le leader de Pastef invite la Turquie également à se tenir à l’écart de tout approvisionnement du Sénégal qui contribuerait à prolonger, dira t-il, « cette tension qui risque de le rendre complice en voulant se mettre aux côtés « d’un régime répressif ».