Ousmane Sonko : “Tout le monde veut aller au ministère des finances à cause des fonds communs”

Selon Ousmane Sonko, c'est la ruée vers le ministère de l'Economie, des Finances et du Plan à cause des fonds communs. Ce, au moment où les agents de ce ministère sont démotivés. C'est par cette brèche que le député non inscrit passe pour aborder la question des recrutements partisans qui auraient lieu dans ce département ministériel.