Ousmane Sonko : « Si Macky Sall force un 3ème mandat, il ne gouvernera pas ce pays ! »

Ousmane Sonko s’est voulu clair : le projet de troisième mandat du président Macky Sall ne passera pas. Ceci, peu importe les voies et moyens qu’il mettra en œuvre ou les soutiens qu’il pourrait avoir. « Si Macky Sall force un 3ème mandat, il ne gouvernera pas ce pays ! »



D’après lui, le chef de l’État ne jouirait plus d’une majorité. La tête de liste nationale de la coalition Yewwi en veut pour exemple les nombreux cas de coup d’État qui ont lieu dans des pays comme la Guinée, le Mali etc...