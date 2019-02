Ousmane Sonko : "Quand nous parlons du système, nous parlons du fonctionnement de l’État..."

Sa rencontre avec Abdoulaye Wade samedi 09 février dans un hôtel de la place et un potentiel compagnonnage avec le Parti démocratique sénégalais est décrit par d’aucuns comme un reniement de Sonko à ses principes. Mais que nenni, fait-il croire. Selon le candidat de Sonkopresident, la compréhension qu’il faut avoir du système transcende les hommes. Ousmane Sonko a en somme, profité de son face avec la presse pour clarifier ce qu’il entend par le système. Pour lui, c’est un fonctionnement et non... des hommes.