Ousmane Sonko : Quand l’extrémisme prend le dessus sur le patriotisme. (Par Aissatou Ndiaye)

Plus incohérent que Ousmane Sonko, tu meurs. En plus d’être affabulateur et manipulateur, Sonko est toujours au premier rang quand il sagit de dénigrer ou de montrer un extrémisme hors pair concernant les affaires de la République. Celui qui se réclame « Patriote » va toujours à l’encontre des principes et des convictions qu’il dit défendre.



Après son audience au palais lors des concertations initiées par Son Excellence, le Président de la République Macky Sall, Ousmane Sonko, aigri, a dénigré les choix que tout un peuple a loué et salué.







Celui qui veut toujours être « Ngor contraire » va toujours au côté opposé du peuple Sénégalais. Nous le comprenons, l’impact de la distribution des vivres sur le vécu des 8 millions de Sénégalais commencent à se sentir, en témoignent les discours relayés dans beaucoup de contrées et cela ne semble pas l’arranger. Il est dans ses calculs politiques comme toujours. Les contrevérités et fables qu’il raconte tous les jours ont fini par épuiser le minimum de sympathie que les Sénégalais avaient pour lui après sa mise en scène lors de sa radiation.



Analyser la dernière adresse du Président de La République sans tenir compte de ce qui se passe au niveau international est tout simplement désastreux pour quelqu’un qui se veut un futur leader. Les décisions du Président Macky Sall ont été bien étudiées et obéissent fondamentalement à des préoccupations géostratégiques et socio-économiques. Ces décisions laissent transparaître les qualités d’un leader bien ancré dans son temps et résolument orienté vers le devenir de son peuple.







En matière de lutte contre le Covid-19, les efforts et stratégies médico-socioéconomiques mis en place par le Sénégal jusque là sont loués et vantés dans le monde entier par des dirigeants d’autres pays et par la presse internationale. Raison pour laquelle nous allons rester encore plus mobilisés derrière ce leader qui inspire, rassure et surtout qui reste constamment à l’écoute de son peuple.







De la part de Sonko, nous nous attendions à un discours de « solutions » pour appuyer toutes ces femmes et hommes mobilisés courageusement nuit et jour au service des sénégalais impactés pour vaincre la pandémie mais nous avons eu droit à du «Sonko », c’est à dire un discours politico-politicien vide de sens, qui nous détourne de l’essentiel. Il y’a un moment pour la politique et un moment pour la République. Seuls les vrais patriotes et visionnaires peuvent saisir ce moment et faire étalage de leur génie pour le plus grand bien de tous les Sénégalais de tous bords.







C’est exaltant d’haranguer des foules pour s’auto glorifier mais en ces moments cela peut paraître maléfique. Par contre, vous pouvez toujours chercher à vous victimiser, c’est votre sport favori que les Sénégalais ont d’ailleurs compris. Voilà un homme politique qui aspire à devenir président mais qui laisse toujours sa passion, son extrémisme prendre le dessus sur le caractère primordial d’un présidentiable : LE PATRIOTISME.







Toute la population sénégalaise, comme un seul homme a fait bloc derrière le président de la République Macky Sall. Nous saluons cet élan de patriotisme qui à coup sûr triomphera sur le corona virus.







Respectons les gestes barrière et les mesures d’hygiène et bientôt cette pandémie qui hante notre sommeil sera un mauvais souvenir.











Aissatou Ndiaye



Coordinatrice des femmes de l'APR du département de Kaolack



Maire de Ndiaffate.